Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%)

(ANSA) - TOKYO, 09 MAG - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in rialzo, malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa, sostenuta dalla pausa all'apprezzamento dello yen e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti.

In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,29% a quota 29.032,56, con un aumento di 82 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica arresta la manovra di apprezzamento sul dollaro, scambiando a 135,20, e sull'euro a 148,60. (ANSA).