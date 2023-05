Borsa: l'Europa resta fiacca dopo Wall street, Londra -0,2%

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Mercati azionari del vecchio continente tutti di qualche frazione sotto la parità dopo l'avvio di Wall street. Gli operatori sembrano aspettare soprattutto il dato dell'inflazione statunitense di domani, con il petrolio che guarda anche alle previsioni sulle scorte settimanali di greggio.

In questo quadro in Europa le Borse peggiori sono quelle di Parigi e Amsterdam che cedono lo 0,7%, seguite da Madrid e Milano in ribasso dello 0,4%. Londra è in calo dello 0,2%, mentre Francoforte tenta di limitare le perdite e scende dello 0,1%.

Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni sale leggermente a 194 punti base, mentre il gas si mantiene intorno ai 36 euro al Megwattora.

In Piazza Affari il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione resta Fineco in calo del 4% dopo i conti, seguito da Prysmian, Saipem e Amplifon che cedono oltre due punti percentuali. Sempre molto bene Banco Bpm (+5,6% a 3,98 euro) sull'onda della trimestrale e tra i gruppi 'minori' Mps cede il 3% a 2,10 euro dopo la corsa della vigilia. (ANSA).