Tridico, il numero dei pensionati aumenta sempre di più

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - "I pensionati sono sempre di più perché, soprattutto in questi anni, dal 2023 in poi, pensioniamo i nati nel 1960, quando nasceva un milione di persone all'anno.

Oggi ne nascono meno di 400 mila: entrano nel mercato del lavoro persone a un tasso che è meno della metà di chi esce. Questo qualche problema di sostenibilità in prospettiva lo pone". Lo ha detto il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, a margine dell'inaugurazione di una sede di Trieste. "La popolazione attiva si restringe per il calo demografico e i bassi tassi di occupazione femminile e giovanile, un dato drammatico soprattutto al Sud, meno in regioni come il Fvg". (ANSA).