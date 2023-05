L'utile di Banco Bpm nel trimestre balza a 265 milioni

Banco Bpm ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un utile di 265 milioni di euro, in crescita del 49,2 per cento. Un risultato superiore alle attese che porta la banca ad alzare il target di utile per il 2023 a 1,1 miliardi di euro e 1,4 quello del 2024 con l'attesa di distribuire 1,25 miliardi di euro di dividendi nei prossimi due anni, il doppio del biennio 2021-2022.

"Siamo molto orgogliosi di questi eccellenti risultati che ci consentono di alzare le stime a un livello più alto di ambizione rispetto alle previsioni del piano industriale ma anche alla più recente guidance che abbiamo dato in occasione dei risultati 2022" commenta il ceo Giuseppe Castagna.