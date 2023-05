Iniziativa Illycaffè per la lotta ai tumori

(ANSA) - TRIESTE, 08 MAG - Illycaffè supporta l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano fondato da Umberto Veronesi, che si occupa di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, con la nuova campagna abbonamenti per il bar illydieci, che andrà a sostegno del progetto Second Opinion dell'Ieo.

Acquistando un carnet da 10 consumazioni di espresso o raccogliendo 10 coupon da utilizzare nel bar in cui sono stati acquistati, illy devolverà 1 euro al progetto Second Opinion e il barista offrirà al suo cliente l'undicesimo caffè.

L'abbonamento, disponibile in tutti i caffè illy d'Italia a gestione diretta e nei bar aderenti al progetto, sarà fruibile per tutto il 2023.

Ieo Second Opinion offre un servizio a distanza ai pazienti per un secondo parere su una diagnosi o un trattamento già prescritto: un team multidisciplinare dedicato esegue una valutazione di ogni caso per consigliare la migliore alternativa di cura possibile.

"Abbiamo scelto questo progetto perché è un aiuto concreto e immediato per i pazienti oncologici - racconta Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè - Avere un secondo parere è un aiuto importante, sia clinico che psicologico, per chi inizia un percorso di terapie anticancro, soprattutto per chi si trova lontano da un centro d'eccellenza". (ANSA).