Dollaro in calo sui mercati, l'euro sale a 1,103

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Dollaro in calo sui mercati all'avvio della settimana. C'è attesa per i dati della Federal Reserve sui depositi bancari, dato sensibile dopo le crisi delle banche regionali di questi giorni. L'euro avanza così dello 0,2% a 1,1038 mentre in Asia lo yen è ora stabile a quota 134. (ANSA).