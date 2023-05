Borsa: Milano rallenta (+0,13%), sprint Mps, cede Diasorin

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Riduce il rialzo Piazza Affari, giunta alla 7/a ora di scambi (Ftse Mib +0,13%), con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi stabile a 190,7 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 4,6 punti al 4,23%. In luce Mps (+4,4%) alla vigilia dei conti e dopo le indiscrezioni di una possibile uscita graduale del tesoro in più fasi. Segue Cnh (+2,53%) dopo la trimestrale. Acquisti anche su Hera (+1,2%), Nexi (+1,11%), Leonardo +0,91%) e Intesa (+0,7%). Sotto pressione Diasorin (-2,78%), Recordati (-1,84%), Interpump (-1,36%) ed Erg (-1,34%). Riducono il rialzo Banco Bpm (+0,27%), che diffonde la trimestrale a borsa chiusa e Bper (+0,19%), mentre gira in negativo Unicredit (-0,33%). Deboli anche Enel e Italgas (-0,68% entrambe), Enel (-0,62) Tim (-0,37%) e Saipem (-0,26%), a differenza di Eni (+0,56%), spinta dal rialzo del greggio (Wti +2,31% a 72,98 dollari al barile) (ANSA).