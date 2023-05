Borsa: Milano prosegue positiva con le banche, corre Mps

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in terreno positivo, sostenuta dalle banche. A Piazza Affari corre Mps (+3,4%), in vista del conti del trimestre attesi per domani. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 190 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,19%.

Tra le banche si mette in mostra anche Banco Bpm (+1,8%), con la trimestrale in arrivo in giornata. Bene Bper (+1,1%), dopo gli accordi per premio di risultato, uscite e assunzioni.

Positive Unicredit (+0,7%) e Intesa (+0,1%).

Gira in calo Tim (-0,4%), mentre si guarda agli sviluppi sulle offerte per la rete ed in vista dei conti. In calo anche la farmaceutica con Diasorin (-0,5%) e Recordati (-0,7%). In ordine sparso l'energia con Eni (+0,4%) positiva mentre sono in calo Saipem (-0,2%) e Tenaris (-0,1%). Tra le utility salgono Hera (+0,9%) e A2a (+0,4%) mentre è fiacca Enel (-0,03%).

