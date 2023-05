Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,28%), rally di Mps e Cnh

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo (Ftse Mib +0,28% a 27.426 punti), con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 191,9 punti, contro i 189 segnati venerdì scorso a fine giornata. In crescita di 4,9 punti al 4,234% il rendimento annuo italiano, contro i 2,8 punti in più di quello tedesco al 2,315%. Fiacchi gli scambi per 1,57 miliardi di euro, contro gli oltre 2,3 miliardi delle ultime 4 sedute a causa della ridotta attività sui mercati per la chiusura festiva di Londra.

Rally di Mps (+5,82%) alla vigilia dei conti trimestrali e dopo le indiscrezioni di una possibile uscita graduale del Tesoro in più fasi. L'ha seguita Cnh (+2,65%), che ha diffuso i conti trimestrali. Rialzi anche per Nexi (+1,49%), Hera (+1,42%), Intesa e Bper (+1,27% entrambe). La prima ha diffuso i conti del trimestre venerdì scorso, la seconda lo farà domani, mentre Banco Bpm (+1,26%) lo ha fatto a borsa chiusa.

Sotto pressione Diasorin (-2,3%), Interpump (-1,48%), Inwit (-1,43%) ed Erg (-1,26%). In calo anche Recordati (-0,94%), Enel (-0,7%), Moncler (-0,63%), Italgas (-0,6%) e Terna (-0,53%).

Poco mosse Saipem (-0,3%) e Tim (-0,22%), in rialzo invece Tenaris (+0,81%), Stellantis (+0,64%) ed Eni (+0,5%), favorita dalla corsa del greggio (Wti +2,45% a 73,1 dollari al barile).

