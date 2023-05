Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le Borse europee proseguono positive, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Gli investitori, con Londra chiusa per festività, si concentrano sulla crescita economica globale. Sotto i riflettori anche le dichiarazioni dei componenti delle banche centrali, mentre si valuta l'impatto degli ultimi rialzi dei tassi d'interesse.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In luce Madrid (+0,6%), bene anche Milano (+0,2%) e Parigi (+0,1%), mentre è piatta Francoforte (+0,04%), con la produzione industriale in calo oltre le attese. I listini sono sostenuti dall'energia (+0,8%), con il prezzo del petrolio che sale. Il Wti guadagna il 2,2% a 72,91 dollari al barile e il Brent a 76,82 dollari (+2%).

Acquisti sul comparto tecnologico (+0,4%) e sulla farmaceutica (+0,7%). Bene le banche (+0,6%), con i maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi, mentre sono in calo le assicurazioni (-0,2%). Deboli le utility (-0,1%) con il gas che cede l'1,4% a 36 euro.

Sul fronte valutario l'euro si rivaluta a 1,1043 sul dollaro.

In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 191 punti, con il tasso del decennale italiano che aumenta di 4 punti base al 4,22%.

A Piazza Affari si mettono in mostra le banche. In particolare Mps (+4,9%), in attesa della trimestrale e l'ipotesi di una riduzione della quota da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze con una o più vendite sul mercato. In luce Cnh (+2,6%), dopo i conti del trimestre in crescita. Seduta positiva anche per Hera (+1,4%), Nexi e Poste (+1,1%). Nel listino principale scivola Diasorin (-2,5%). Vendite su Amplifon (-1,5%) e Tim (-1,4%), quest'ultima alle prese con le vicende della Rete ed in vista dei conti. (ANSA).