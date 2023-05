Borsa: l'Asia chiude positiva trainata dalla Cina

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo trainate dall'andamento dei listini cinesi. Sui mercati torna un clima sereno dopo i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che consentono di attenuare le preoccupazioni per una recessione.

In controtendenza Tokyo che archivia la seduta con una flessione dello 0,71%. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica si rivaluta sul dollaro, dai minimi in 5 settimane, trattando a 134,60, e sull'euro a 148,70. A contrattazioni ancora in corso sono in aumento Hong Kong (+0,9%), Shanghai (+1,7%), Shenzhen (+0,4%), Seul (+0,5%) e Mumbai (+1,1%).

Giornata scarsa di dati macroeconomici con la sola produzione industriale tedesca che ha registrato un calo oltre le attese.

Sul fronte delle banche centrali è atteso il discorso del componente della Bce Philip Lane a Berlino. (ANSA).