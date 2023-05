Borsa: Europa fiacca nel finale, New York debole, Milano +0,15%

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Borse europee fiacche nel finale ad eccezione di Londra, chiusa per festività all'indomani dell'incoronazione di re Carlo III. Dopo la deludente produzione industriale tedesca di marzo (-3,4%) sono arrivate dagli Usa le scorte di magazzino, invariate contro il +0,1% previsto, e le vendite all'ingrosso in calo del 2,1% a fronte di un rialzo atteso dello 0,4%. Madrid guadagna lo 0,54%, Milano lo 0,13%, Parigi a +0,04% resiste sopra la parità e Francoforte cede lo 0,11%. Risale a 191,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,5 punti al 4,23% e quello tedesco di 3 punti al 2,31%.

Stabile il dollaro a 0,907 euro e a 0,791 sterline, sale il greggio (Wti +2,14% a 72,87 dollari al barile), tiene l'oro (+0,08%) a 2.025 dollari l'oncia, gira in positivo il gas (+0,41% a 36,73 euro al MWh).

Riducono il rialzo i petroliferi Repsol (+0,88%), Shell (+1,14% ad Amsterdam) ed Eni (+0,34%), mentre gira in calo TotalEnergies (-0,14%). Ancora in luce tra i bancari la spagnola Caixabank (+4,58%), spinta dagli analisti di Kepler Chevreux che raccomandano di tenere il titolo e ne alzano il prezzo obiettivo a 4 euro, ed Mps (+5,04%), alla vigilia dei conti e dopo indiscrezioni su una possibile cessione graduale di quote da parte del Tesoro. Più caute Bper (+1,07%), alla vigilia dei conti trimestrali, Intesa (+0,95%), che li ha diffusi venerdì scorso e Banco Bpm (+0,83%), che attende la chiusura della borsa per farlo. Si conferma negativa invece Unicredit (-0,17%), insieme a Fineco (-0,11%). Confermati gli acquisti sugli automobilistici Bmw (+1,45%), Porsche (+0,75%) e Stellantis (+0,8%). Bene il lusso con Pandora (+2,43%), Richemont (+1,62%) e Cucinelli (+1,15%). Cede Moncler (-0,57%) in Piazza Affari insieme a Diasorin (-2,44%), Recordati (-1,51%), Erg (-1,48%) e Italgas (-0,77%). Invariata Tim. (ANSA).