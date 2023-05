Borsa: Europa a ranghi ridotti, future contrastati, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Si muovono poco le principali borse europee, a ranghi ridotti per la chiusura di Londra in onore di re Carlo III. Dopo la deludente produzione industriale tedesca di marzo (-3,4%), gli occhi sono puntati sull'inflazione tedesca e Usa in arrivo mercoledì. Attese nel pomeriggio le scorte di magazzino e le vendite all'ingrosso americane. La migliore è Madrid (+0,76%), seguita da Milano (+0,4%), Parigi (+0,29%) e Francoforte (+0,18%). Contrastati i 'future' Usa con il Dow Jones in lieve rialzo rispetto al Nasdaq.

Sale a 191,5 punti il differenziale tra Btp e bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,6 punti al 4,24% e quello tedesco di3,7 punti al 2,32%. In calo il dollaro a 0,9 euro e 0,79 sterline, sale il greggio (Wti +2,69% a 73,26 dollari al barile), stabile l'oro, stabile sopra i 2.025 dollari l'oncia, debole il gas (-1,61% a 35,99 euro al MWh).

Gli acquisti si concentrano sui petroliferi Repsol (+1,46%), Shell (+1,21% ad Amsterdam), TotalEnergies (+0,87%) ed Eni (+0,85%). Ferma Bp a Londra. In luce i bancari spagnoli Caixabank (+4,64%), spinta dagli analisti di Kepler Chrevreux che raccomandano di tenere il titolo alzandone il prezzo obiettivo a 4 euro, Bankinter (+2,16%) e Sabadell (+2,1%). Corre in Piazza Affari Mps (+5,87%) alla vigilia dei conti e dopo indiscrezioni su una possibile cessione graduale di quote da parte del Tesoro. Più caute Intesa (+1,25%), Bper e Banco Bpm (+1% entrambe) e Unicredit (+0,48%). Acquisti sugli automobilistici Bmw (+1,99%), Porsche (+1,22%), Mercedes (+0,87%), Volvo (+0,78%) e Stellantis (+0,61%). Segno meno in Piazza Affari per Tim (-0,74%), Italgas (-0,77%), Erg (-0,97%) e soprattutto Diasorin (-2,49%), oggetto di prese di beneficio dopo gli ultimi 3 rialzi consecutivi. (ANSA).