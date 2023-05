Sindacati in piazza a Bologna, 'Nuova stagione del lavoro'

Sindacati in piazza questa mattina a Bologna per la prima delle manifestazioni organizzate da Cgil, Cisl e Uil contro le misure del Governo sul lavoro. Alla testa della manifestazione della Cgil c'era il segretario generale Maurizio Landini, che ha sfilato accanto ad uno striscione che recita 'Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti'.

"Stop war". "Più sanità pubblica e più rispetto per l'ambiente". Sono alcuni degli striscioni esposti in piazza Maggiore, a Bologna, dai partecipanti alla manifestazione nazionale. Gli interventi dal palco sono in programma alle 10,30, ma il Crescentone si è riempito molto prima di bandiere rosse, biancoverdi, e azzurre.

La mobilitazione di Bologna sarà seguita da altre due manifestazioni il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. "Non escludiamo nulla, gli scioperi generali non si minacciano ma si fanno quando è il momento", ha detto Landini. "Questa è una bellissima piazza - ha aggiunto - con una partecipazione enorme che dimostra una cosa precisa: che la gente non cade nella propaganda, che c'è bisogno di cambiare e che le politiche del governo non ha il consenso del Paese".

La piazza è piena di manifestanti e Landini ha aggiunto che "con una piazza così non mi sento solo, questo è un consenso che ci dice 'andate avanti'. Mi auguro che la frattura tra il mondo del lavoro e la politica si ricomponga, ma la politica deve partire dalle condizioni materiali delle persone".

In piazza Maggiore è arrivata anche la segretaria del Pd Elly Schlein, accolta dal sindaco Matteo Lepore con un abbraccio.