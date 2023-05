Schlein, 'dl Lavoro è una provocazione e aumenta precarietà'

"Trovo una provocazione aver chiamato decreto lavoro un decreto che aumenta la precarietà. Più precarietà e più voucher è la direzione più sbagliata rispetto a quello che serve al nostro Paese. Siamo convinti che lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase".

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo ad un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco del Pd Luca Ghezzi a Cinisello Balsamo in provincia di Milano.

"Vogliamo approvare un salario minimo in questo Paese - ha aggiunto - perché sotto una certa soglia è sfruttamento, non è lavoro". Questo governo "è riuscito a cancellare i passi avanti della precedente legislatura sulla trasparenza delle piattaforme. Un grande danno ai lavoratori come i rider che ancora oggi non possono accedere a ferie e malattia".