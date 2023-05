Pnrr: Fitto, 'siamo in fase di revisione e rimodulazione'

(ANSA) - BARI, 06 MAG - "Noi stiamo lavorando per utilizzare bene e al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo in una fase di revisione di questo programma così come previsto dai regolamenti europei. Stiamo verificando tutti gli interventi che non potranno essere realizzati a giugno del 2026 e quindi, in questa fase nella quale si può proporre alla Commissione europea una rimodulazione, lo faremo per evitare di perdere queste risorse e rimodularle su altri tipi di interventi". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto a margine di un appuntamento elettorale a Bisceglie (Barletta - Andria Trani).

"In più - ha aggiunto - abbiamo un'esperienza che è quella dei fondi di sviluppo e coesione: abbiamo predisposto una relazione sulla programmazione 2014 -2020 da cui emerge un quadro non entusiasmante con solo il 34% di spesa dopo nove anni". "Abbiamo bisogno - ha sottolineato - di modificare questo sistema e di mettere in relazione la programmazione della Coesione con quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo stiamo facendo e io sono convinto che si possa fare un buon lavoro nei prossimi mesi, d'intesa con la Commissione europea e con l'intero sistema istituzionale". (ANSA).