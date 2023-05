Buffett liquida 13,3 miliardi di quote azionarie nel 2023

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, ha liquidato miliardi di dollari di partecipazioni azionarie nel primo trimestre dell'anno, reinvestendone solo una piccola parte nel mercato statunitense, le cui valutazioni e la cui volatilità non devono aver convinto l'oracolo di Omaha.

I risultati a marzo di Berkshire Hathaway, nel giorno dell'assemblea, evidenziano la vendita di 13,3 miliardi di dollari di azioni, solo in piccola parte reinvestiti in titoli di capitale, mentre 4,4 miliardi di dollari sono stati utilizzati per riacquistare azioni proprie e altri 2,9 miliardi per l'acquisto di azioni di altre business quotati del gruppo.

I numeri, riferiti dal Financial Times, evidenziano le difficoltà che Berkshire sta trovando nel trovare investimenti e valutazioni appetibili per la sua montagna di liquidità, cresciuta nel trimestre di 2 miliardi, a 130,6 miliardi, il massimo dalla fine del 2021.

Un "periodo incredibile" per l'economia sta finendo, ha detto ai suoi azionisti Buffett, che prevede che "la maggioranza" dei suoi business registreranno utili più bassi. La stretta monetaria e la frenata dell'economia si faranno infatti sentire: "abituatevi a guadagnare meno", il consiglio dato agli investitori da Charlie Munger, braccio destro di Buffett e vice presidente di Berkshire. (ANSA).