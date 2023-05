Ue, contatti ancora in corso con Roma sulla terza rata Pnrr

"Al momento i lavori per la valutazione" della terza rata del Pnrr per l'Italia da parte della Commissione europea "sono ancora in corso". Lo ha detto la portavoce dell'esecutivo Ue, Veerle Nuyts, durante l'incontro quotidiano con la stampa.

Bruxelles sta intrattenendo "scambi costruttivi con le autorità italiane" che, "ove necessario, forniscono informazioni complementari", ha spiegato la portavoce, evidenziando che "non è raro prendere tempo oltre la scadenza indicativa, com'è accaduto" per i pagamenti a "Lussemburgo, Romania e Slovacchia".

"Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione quando ci arriveremo", ha aggiunto.