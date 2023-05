Possibili 145mila assunzioni con gli sgravi del Dl lavoro

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Possibili 65mila assunzioni - 18milacon contratti a tempo indeterminato e 47mila a tempo determinato e stagionale - con gli sgravi contributivi previsti per chi assume percettori dell'Assegno di inclusione che scatta nel 2024.

E' la stima indicata nella relazione tecnica che accompagna il decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Altre 80mila con gli sgravi per chi assume i percettori del Supporto per la formazione e il lavoro: per il 2024 se ne ipotizzano 25mila con contratti a tempo indeterminato e 55mila a tempo determinato e stagionali, che dal 2025 diventano 6mila e 13 mila rispettivamente. In totale 145mila la stima. (ANSA).