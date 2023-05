Mbda, test del nuovo sistema di difesa aerea per l'Aeronautica

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Mbda "ha recentemente realizzato con successo il lancio di qualifica del sistema Maads (Medium Advanced Air Defence System), un sistema di difesa missilistico di nuova generazione a media portata sviluppato da Mbda, con impiego del missile Camm-Ee". La società lo annuncia spiegando che "il nuovo sistema Maads verrà utilizzato dall'Aeronautica Militare italiana per la difesa aerea e sostituirà di fatto il sistema Spada quale capacità Shorad (Short Range Air Defence) ed acquisendone nuove, in ottica medium range".

Il lancio - viene evidenziato - "può vantare un record assoluto: è la prima volta che viene testato e qualificato il modulo 'Detection Center (BMC4I Sirius con software evoluto)' integrato con il missile Camm-Er. La prova si è svolta utilizzando un radio bersaglio che ha simulato l'attacco sul lanciatore di un aereo nemico, così da confermare le capacità e le performance di difesa sia della munizione sia dell'intero sistema in modalità integrata".

"Il successo di questo test è il frutto del lavoro congiunto dei team integrati italiano e inglese di Mbda, con il supporto qualificato del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa"). (ANSA).