Intesa oltre le attese, utile del trimestre a 2 miliardi

Intesa Sanpaolo batte le stime degli analisti e chiude il primo trimestre con un utile netto a circa 2 miliardi di euro (1,96 miliardi), in forte crescita rispetto a 1,04 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso e 1,08 miliardi del quarto trimestre del 2022. Il risultato è trainato dagli interessi netti.

La banca per il 2023 prevede un significativo aumento del risultato della gestione operativa, derivante da una solida crescita dei ricavi trainati dagli interessi netti (interessi netti nel 2023 attesi pari a oltre 13 miliardi di euro) e da un continuo focus sul cost management, e un forte calo delle rettifiche di valore nette su crediti, con una conseguente crescita dell'utile netto a circa 7 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo prevede prevede una forte distribuzione di valore con un payout ratio cash pari al 70% dell'utile netto consolidato per ciascun anno del piano di impresa ed un eventuale ulteriore distribuzione da valutare anno per anno.

"E' in discussione l'ipotesi di un aumento della tassazione sull'utile delle banche, in considerazione dei ricavi da margini di interesse in crescita, nell'attuale situazione di incremento dei tassi da parte della Bce. Osserveremo con rispetto ogni decisione presa dal governo", afferma Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo. "Allo stesso tempo - aggiunge - auspichiamo che questi prelievi aggiuntivi, nel caso in cui nuove norme fiscali trovassero applicazione, vengano utilizzati per far fronte alla maggiore emergenza sociale del paese, quella della crescita delle disuguaglianze, adottando misure per chi si trova in maggiore difficoltà".