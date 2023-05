Borsa: Milano regina d'Europa con Tim, Saipem e le banche

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Seduta sugli scudi per Piazza Affari che svetta (+2,54%) tra i listini del Vecchio Continente, euforici per i dati sul mercato del lavoro americano e per l'allentarsi delle tensioni sul comparto bancario a stelle e strisce, con le banche regionali Usa che hanno suonato la carica a Wall Street.

A Milano vola Tim (+8,1%), in scia alle indiscrezioni per una possibile offerta congiunta per la rete, sotto l'egida del Mef, davanti a Saipem (+6,1%), rincuorata dal rimbalzo del petrolio, e alle banche - con in testa Unicredit (+4,9%), Bper (+4%) e Banco Bpm (+4%) - grazie alla trimestrale migliore delle attese di Intesa (+3,7%).

In rally anche l'Eni (+4,6%), spinto a sua volta dal petrolio, e Diasorin (+4,7%), bene Pirelli (+3,8%) e Mediobanca (+3,5%). Nel Ftse Mib l'unico segno meno è di Moncler, che ha ceduto lo 0,18%. (ANSA).