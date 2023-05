Borsa: Milano in rialzo (+1,1%) con Tim e le banche

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - La Borsa di Milano conferma il buon passo dell'avvio e allunga ulteriormente . Il Ftse Mib sale dell'1,1% a 26.946 punti.

A dare lo spunto al listino sono gli acquisti su Tim (+3,2%) sulle attese di un rilancio per Netco. Bene poi Tenaris e le banche con Bper (+2,7%), Unicredit (+2,6%), Mps (+2,63%) e Intesa Sanpaolo (+2,28%) in prima fila. Per Ca' de Sass si attende poi la trimestrale.

Lo spread tra Btp e Bund risale a 191 punti ma è comunque sotto i livelli della chiusura di ieri.

Anche il rendimento del decennale sale e si porta al 4,15%. Tra i titoli peggiori c'è Moncler (-1,37%) dopo i conti. (ANSA).