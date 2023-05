Borsa: l'Europa conferma il rialzo, Milano è la migliore

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse europee si mettono alle spalle le ultime mosse delle banche centrali e cercano anche di superare i timori legati all'americana PacWest L'indice d'area del Vecchio Continente sale di due quarti di punto con energia, investimenti immobiliari in prima fila.

Tra le singole Piazze Milano resta la migliore (Ftse Mib +0,91% a 26.907 punti) con Tim (+4%) sempre in luce sulle attese di un rilancio per Netco. Parigi segna un +0,45%, Londra un +0,46%. La più cauta è Francoforte (+0,3%). Lo spread tra Btp e Bund si allarga verso i 192 punti, allineandosi alla chiusura di ieri mentre il rendimento del decennale italiano sfiora il 4,16%. Sul fronte delle commodity il petrolio risale e si porta con il wti a 69,6 dollari al barile (+1,55%) e con il brent 73,7 (+1,6%). Il gas è invece debole con il prezzo che scende a 35,4 euro al megawattora (-0,7%). Quanto ai cambi l'euro è stabile e scambia a 1,1028 dollari. (ANSA).