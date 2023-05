Borsa: l'Europa apre in rialzo, Parigi +0,64%

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo e si mettono alle spalle Fed e Bce e le preoccupazioni per le banche americane. Parigi sale dello 0,64% con il Cac 40 a 7.338 punti. Francoforte registra un +0,66% con il Dax a 15,.837 punti. Stesso rialzo per Londra con il Ftse 100 a 7.753 punti.

