Borsa: Asia contrastata con la Cina, l'Europa è attesa in rialzo

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Borse di Asia e Pacifico contrastate dopo l'ennesimo rialzi dei tassi da parte di Fed e Bce mentre negli Stati Uniti preoccupa un'altra banca, la PacWest. Chiusa Tokyo per festività (lo è anche Seul) la lente è sulle Piazze cinesi che lasciano, sul terreno, a scambi in corso, lo 0,56% con Shanghai e lo 0,82% con Shenzhen mentre l'indice Pmi dei servizi sponsorizzato da Caixin ha registrato ad aprile in Cina un rallentamento dopo i massimi di marzo.

Salgono invece Hong Kong (+0,45%) e Sydney (+0,37%).

I listini europei sono attesi in rialzo, così come lo sono i future su Wall Street. Tra i macro in calendario gli ordini di fabbrica dalla Germania, la produzione industriale dalla Francia e le vendite al dettaglio in Italia e in Europa. Attesi dagli Usa i dati sull'occupazione e la variazione del salario medio. (ANSA).