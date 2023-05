Via libera dalla Cdp a nuove operazioni per 1,4 miliardi

Nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture - tra cui alcune opere ferroviarie del Pnrr - e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro. Ma anche l'avvio del Fondo Nazionale per l'Abitare Sociale, con un impegno iniziale di 250 milioni finalizzato a costruire nuovi alloggi per studenti e per anziati autosufficienti.

Sono le decisioni adottate oggi dal consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco.