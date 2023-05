Uil, 'nel primo trimestre 2023 +3,7% di morti sul lavoro'

Il numero delle vittime sul lavoro torna nuovamente a crescere. Nel primo trimestre del 2023 si registra un +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2022: 196 vittime contro 189, con un picco di crescita nel Nord-Ovest, +22,4%, "dove la ripresa delle attività produttive sta comportando costi umani sempre più intollerabili".

E' quanto riporta lo studio di Eures e Uil "Gli infortuni sul lavoro in Italia: incidenza e profili di rischio". Nel 2022 si sono contati tre morti sul lavoro al giorno, per un totale di 1.090 decessi, in calo del 10,7% rispetto al 2021, quando gli infortuni con esito mortale erano stati 1.221. Ma la flessione, sottolinea lo studio, è dovuta "esclusivamente al quasi azzeramento delle vittime sul lavoro per causa Covid-19, che passano da 294 nel 2021 a 10 del 2022". Aumentano, infatti, gli infortuni mortali non correlati al virus, cresciuti nel 2022 del 16,5%.

Quasi la metà delle morti (46,9% nel 2021, ultimo dato disponibile) si registra nel settore terziario, un dato questo "trainato dal settore dei trasporti e da quello del commercio, al cui interno è compresa l'attività di riparazione di autoveicoli e motocicli, che complessivamente assorbono oltre un infortunio mortale su quattro. Segue - evidenzia lo studio - il settore industriale, che assorbe il 37,5% degli eventi, e al cui interno svolge un ruolo particolarmente significativo l'edilizia, dove si registra il 19% delle morti sul lavoro".