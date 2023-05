Saipem autorizzata al progetto finale a Uaru in Guyana

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Saipem ha ricevuto da ExxonMobil Guyana e dai i suoi partner nel blocco Stabroek l'autorizzazione a procedere con la fase finale del progetto di sviluppo del campo petrolifero Uaru in Guyana.

Lo rende noto la società, specificando che nel 2022, in attesa di approvazioni regolamentari, Saipem si era aggiudicata da ExxonMobil Guyana un contratto rilevante per lo sviluppo del campo di Uaru, situato nel blocco di Stabroek, al largo della Guyana, ad una profondità di circa 2.000 metri.

La fase finale del lavoro comprende la progettazione, la fabbricazione e l'installazione di strutture sottomarine, riser, flowline e ombelicali per un grande impianto di produzione sottomarino. Saipem eseguirà le operazioni utilizzando le sue navi ammiraglie Fds2 e Saipem Constellation. (ANSA).