Nardella, 'lancio riforma commercio con nuove regole'

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - "La riforma del commercio consiste in un piano di riorganizzazione di tutto il settore, partendo dal modello lavorativo e contrattuale fino al modello di pianificazione delle attività commerciali nelle città. Questa è la proposta che lancio oggi, definire un piano complessivo che ci consenta di avere nuove regole per superare il problema dei contratti pirata, dei ritardi nella contrattazione collettiva, della formazione dei lavoratori nel settore del commercio e dall'altro lato anche superare il problema della deregulation nelle competenze amministrative. Io lancio una riforma a 360 gradi del settore del commercio, sia dal punto di vista del lavoro che del modello produttivo e distributivo legato alle specificità delle città".

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine dell'iniziativa The New Order 'Mobilitazioni - Contratti, Appalti, Umanità del Lavoro', organizzato da Filcams Cgil e in corso a Firenze.

"Direi che c'è una deregulation complessiva che riguarda sia il lavoro che la pianificazione nell'ambito del commercio - ha aggiunto -. Se da un lato i sindacati puntano giustamente sulla questione del riconoscimento della tutela delle figure lavorative e professionali del commercio, dall'altro i sindaci chiedono più strumenti e di tornare a una modalità pianificatoria più aderente alle esigenze del territorio. Oggi a causa di questa deregulation assistiamo al proliferare dei contratti pirata ma pure all'impossibilità di tutelare il commercio tradizionale e garantire determinati servizi e merceologie in certi quartieri della città". (ANSA).