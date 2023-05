illycaffè, Ricavi e Ebitda in crescita nel I trimestre 2023

(ANSA) - TRIESTE, 04 MAG - Ricavi in crescita del 13,2% rispetto al 2022 con incrementi su tutti i mercati e in tutti i canali distributivi; EBITDA in aumento a doppia cifra, per gli stessi ricavi e maggiore efficienza operativa. Sono i risultati del I trimestre 2023 della illycaffè come riporta in una nota, approvati ieri dal CdA.

Nel comunicato si sottolinea che sono stati confermati gli obiettivi per il 2023, "incentrati su crescita organica e accelerazione della redditività", nonostante i problemi delle materie prime e l'apprezzamento dell'euro sul dollaro.

Guardando ai mercati principali, in Italia i ricavi sono aumentati del 10,7% e negli Stati Uniti del 27,7%. A trainare la crescita è stato l'Ho.Re.Ca. (+26,3%), grazie all'ampliamento della base clienti e all'incremento dei consumi medi.

"Siamo molto contenti, strategia che vince non si cambia quindi continuiamo l'impegno sulla crescita del fatturato, la profittabilità", ha commentato l'a.d. Cristina Scocchia, precisando che "sono strategici i mercati Italia, nostro cuore, e Stati Uniti, che vorremmo raddoppiare". Potenzierete la presenza in Cina? "Vedremo come rafforzarla, anche con partnership e altre iniziative". Ma "prima della Cina e oltre agli Usa, ci sono ancora ampi spazi in Europa: Spagna, Francia, Inghilterra; tante potenzialità di crescita". Il conflitto in Ucraina crea problemi? "Non squilibri importanti: in Russia non avevamo una presenza rilevante", conclude la a.d.. (ANSA).