Borsa: Milano debole, corre Ferrari, scivolone di Leonardo

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Seduta debole a Piazza Affari (-0,61%) che come gli altri listini prende atto dell'intervento leggero della Bce sui tassi nella consapevolezza che la strada dei rialzi non è terminata. Le trimestrali continuano a muovere i titoli con Ferrari in vetta (+4,7%) e Leonardo in coda (-5,8%). Nella manciata di titoli positivi si mettono in luce Diasorin (+1,86%) ed Erg (+1,3%) mentre Tim segna un guadagno marginale (+0,2% a 0,24 euro) nel giorno del cda sulle offerte per la rete.

I timori per le banche regionali americane non aiutano il settore con Mps che perde il 3,74%, Fineco il 2,88% e Banco Bpm il 2,48% in chiusura. Fanno tuttavia peggio, in un altro comparto, Iveco (-3,08%) e Cnh (-3,01%). (ANSA).