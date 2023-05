Borsa: Milano (-0,7%) debole con Leonardo, tiene Lottomatica

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - I primi scambi confermano l'avvio in calo di Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib (-0,7%) che anzi amplia leggermente le perdite.

A Milano, che come tutte le Borse europee attende le decisioni della Bce, il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Leonardo, che cede il 3% a 10,5 euro dopo conti con ricavi del primo trimestre sotto le attese.

Deboli anche Cnh (-1,9%), Banco Bpm (-1,7%) e Stellantis, che cede un punto e mezzo. Limata (-0,6%) Tim nel giorno del Cda che analizzerà le offerte sulla rete, tiene Lottomatica (+0,6%) dopo il debutto della vigilia con scivolone.

In rialzo dell'1% Saipem dopo il via libera a un progetto in Guyana e dello 0,6% Eni. (ANSA).