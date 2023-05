Borsa: l'Europa fiacca attende la Bce, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve calo in attesa delle decisioni di metà giornata della Bce sui tassi e della successiva conferenza stampa della presidente Lagarde: l'indice Ftse Mib di Milano cede lo 0,6%, seguito da Madrid che cede mezzo punto percentuale e dalle Borse di Londra e Parigi (-0,4%).

Fiacche anche Francoforte e Amsterdam in calo dello 0,3%, mentre tengono attorno alla parità i listini di Mosca, nonostante il gas sia passato in terreno leggermente negativo poco sopra i 36 euro al Megawattora, ai minimi dal gennaio 2022.

In leggero rialzo lo spread sui 189 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,15%.

In questo clima, in Piazza Affari prosegue il calo di Leonardo, che dopo i conti perde il 5,5% a 10,3 euro, con gli analisti che appaiono delusi dai ricavi e dagli utili al di sotto delle aspettative. In ribasso di oltre il 2% il Monte dei Paschi che fatica tenere quota due euro, in linea con li listino Tim (-0,5%) nel giorno del Cda che analizzerà le offerte per la rete.

Positiva Unicredit che sale dello 0,9%, rimbalza Lottomatica (+1,3%) dopo il debutto di ieri con scivolone. (ANSA).