Borsa: Europa debole con Wall Street, lo spread sale

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Hanno ridotto i cali le Borse europee di fronte alla decisione della Bce di ritoccare i tassi dello 0,25% e dei messaggi lanciati dalla presidente Christine Lagarde che ha lasciato intendere altri interventi. L'avvio debole di Wall Street, dove restano i timori per le banche regionali con lo scivolone di Pacwest, non muta molto il quadro.

Milano perde lo 0,4%, zavorrata da Leonardo (-3,7%), sulla scia dei conti, Mps (-2,9%) e Stm (-2,57%) mentre la trimestrale spinge Ferrari (+3,6%). Si allarga intanto lo spread Btp-Bund a 192,1 punti col rendimento del decennale italiano al 4,2% mentre il titolo di stato tedesco, almeno nella scadenza a due anni, risale col rendimento in leggera discesa.

Altrove resta indietro Parigi (-0,7%) e Londra perde lo 0,68%.

Fa meglio Francoforte (-0,52%) (ANSA).