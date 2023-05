Bombardieri, 'flat tax a tutti? Via il sostituto d'imposta'

"Faccio una proposta provocatoria. Se vogliamo introdurre la flat tax per tutti diamo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati tutto quello che c'è in busta paga, abolendo il sostituto d'imposta, garantendo loro di pagare con le stesse modalità con le quali pagano tutti gli altri, con la stessa comprensione da parte del fisco, se non dovessero poter pagare le tasse".

Lo dichiara il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della presentazione di un report Eures-Uil sui dati relativi agli infortuni sul lavoro.

"Oggi un lavoratore privato che guadagna 80mila euro l'anno paga il 15%, un lavoratore dipendente o un pensionato che guadagna 30mila euro paga il 26% di tasse. La Costituzione parla di progressività. Ma se tutti sono convinti della flat tax siamo pronti, però aboliamo il sostituto d'imposta", ha spiegato Bombardieri.

"Il viceministro all'Economia Maurizio Leo - ha proseguito - dice che si deve depenalizzare l'evasione da necessità. In questo Paese ci sono 4 milioni di lavoratori che stanno sotto 12mila euro lordi, se non hanno loro la necessità di evadere chi ce l'ha? Noi vorremmo che la politica dicesse che serve pagare le tasse per garantire un sistema pubblico di assistenza sanitaria, istruzione e servizi sociali".