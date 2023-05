Affitti studenti, a Milano oltre 600 euro per una singola

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Milano è nettamente la più cara tra le città per universitari con 628 euro di media al mese per l'affitto di una stanza singola. Sul podio anche Bologna con 467 e Roma con 452 euro. Oltre i 400 euro mensili anche Firenze, Venezia, Modena e Verona. Sono i dati di Immobiliare.it secondo i quali, i prezzi degli affitti da ottobre a marzo sono saliti ancora rispetto al semestre precedente. Queste le città in cui si sono registrati gli aumenti più sensibili: a Bari i prezzi sono schizzati da 288 a 367 euro al mese, con un +27,4%. Seguono Palermo, dove si è passati da 245 a 307 euro, e Ferrara (358 euro, +21,5%). Anche Perugia, che storicamente era e resta una delle città più accessibili, ha i suoi 275 euro mensili attuali che sono frutto di un rialzo del 14,4%. Stabili le situazioni - in una fascia di prezzo paragonabile - a Trieste, Pisa e Siena, dove si registra addirittura un calo dell'1,7%. (ANSA).