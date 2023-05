Stellantis, ricavi in crescita del 14% nel primo trimestre

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Stellantis ha realizzato nel primo trimestre ricavi netti pari a 47,2 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022 soprattutto grazie alle maggiori consegne e ai prezzi favorevoli. .Le consegne consolidate sono 476 mila, in aumento del 7% principalmente per il miglioramento dei semiconduttori.

Le vendite globali di auto elettriche sono aumentate del 22% rispetto al primo trimestre 2022 e rimangono una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023 per arrivare a un'offerta totale di 47 modelli elettrificati a batteria entro la fine del 2024..

"Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti. Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato, siamo ben posizionati per continuare a generare nell'intero anno una robusta performance finanziaria" commenta Richard Palmer, chief financial officer di Stellantis, che a giugno lascerà il gruppo. "Quest'anno aggiungeremo nove nuovi veicoli elettrici a batteria alla nostra offerta di prodotti, confermando il nostro impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure e accessibili a tutti" ha detto Palmer.

Stellantis ha avviato il riacquisto di azioni proprie per 1,5 miliardi di euro; il completamento della prima tranche da 500 milioni di euro è previsto per giugno 2023 (ANSA).