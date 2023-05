Stefano Vecchi nuovo ad di Banca Investis

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Stefano Vecchi assumerà la carica di amministratore delegato di Banca Investis dal prossimo 15 maggio. Lo rende noto un comunicato secondo cui Vecchi, con il supporto dell'azionista Trinity Investments "guiderà la nuova fase, improntata alla ulteriore crescita e allo sviluppo, che il gruppo si avvia a intraprendere.

Banca Investis e l'azionista Trinity ringraziano Claudio Moro, sino ad oggi amministratore delegato e direttore generale, per il lavoro svolto.

Stefano Vecchi proviene dal gruppo UniCredit, dove ricopriva la carica di Head of Wealth Management & Private Banking Italy ed era membro del supervisory board di UniCredit International Bank (Luxembourg), dopo essere stato Ceo di Cordusio Sim. In precedenza, ha lavorato in Credit Suisse, dove ha anche ricoperto la carica di Ceo di Credit Suisse (Italia) e ha lavorato per dieci anni in Ubs. (ANSA).