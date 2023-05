Borsa: Milano corre (+1,1%) con Unicredit, giù Stellantis

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Avvio di seduta deciso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che sale dell'1,1%, spinto dalle ricoperture sui bancari, in scia ai risultati record di Unicredit. Le azioni della banca guidata da Andrea Orcel balzano del 5,6%, davanti a Mps (+3,7%), Bper (+2,6%), Banco Bpm (+2,4%) e Mediobanca (+2,1%), dove Caltagirone si è portato al 9,9% del capitale. Bene anche le utility con A2A (+3%) ed Hera (+2,1%) mentre scivola Stellantis (-1,7%) dopo i conti. Fiacca anche Nexi (-0,7%) mentre Tim sale dello 0,7% in vista del cda di domani che dovrà esaminare le offerte sulla rete. (ANSA).