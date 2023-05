Borsa: l'Europa sale in attesa della Fed, giù il petrolio

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo in attesa delle decisioni della Fed e dell'avvio di Wall Street, che i future su New York vedono leggermente positivo. Milano continua a svettare in Europa (+0,9%) anche se le vendite sui petroliferi, appesantiti dal calo del greggio, costringono i listini del Vecchio Continente a rinculare dai massimi della mattinata. Londra sale dello 0,2%, Parigi dello 0,6% e Francoforte dello 0,5% mentre Madrid cede lo 0,2%.

A Piazza Affari Unicredit avanza del 4,8%, Amplifon del 3,4%, Mediobanca del 3,4%, A2A del 2,7%, Bper e Mps del 2,5% mentre pesano sul listino i cali di Tim (-2%), alla vigilia del cda sulla rete, di Stellantis (-1,8%), di Prysmian (-1,5%) e di Saipem (-1,2%) mentre Lottomatica sprofonda (-8,2%) al debutto.

Il greggio continua a cedere oltre il 2%, con il Wti attorno a quota 70 dollari al barile e il Brent a 73,68 dollari, sui timori per una frenata dell'economia americana, che questa sera dovrebbe fare i conti - secondo le previsioni del mercato - con un ultimo rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Sul fronte dei titoli di Stato lo spread Btp-Bund è poco mosso a 189 punti base mentre i rendimenti dei decennali italiani cedono cinque punti base, al 4,11%. (ANSA).