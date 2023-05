Borsa: l'Europa rimbalza in attesa della Fed, svetta Milano

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Avvio di seduta positivo per le Borse europee che provano a riprendersi dallo scivolone di ieri in attesa della Fed in serata. Piazza Affari sale dell'1%, spinta dai bancari e confortata dalla trimestrale record di Unicredit (+6,5%), davanti a Londra (+0,6%), Francoforte (+0,5%) e Parigi (+0,5%). Leggermente positivi anche i future su Wall Street, che sconta ancora i postumi della crisi di First Republic.

Gli occhi degli investitori sono puntati sulla Fed che questa sera, insieme a un rialzo dei tassi di 25 punti base, è attesa annunciare la fine del suo ciclo rialzista. I timori per la tenuta dell'economia al contesto di tassi più elevato dal 2007 continua a pesare sul petrolio che a Londra scivola per la prima volta sotto i 75 dollari da marzo (-0,7% a 74,8 dollari al barile). Debole anche il dollaro (-0,3%) che scambia a 1,103 sull'euro, mentre i titoli di Stato sono poco mossi, con il rendimento del Btp italiano al 4,15% e lo spread con il Bund a 190 punti base.

A Piazza Affari Unicredit trascina Mps (+3,5%), Bper (+3,3%) e Banco Bpm (+2,9%). Bene anche Mediobanca (+2,5%) su cui Caltagirone ha raddoppiato la quota al 9,9%. Poco mossa a Londra Lloyds (+0,4%) e a Parigi Bnp Paribas (+0,3%), i cui conti hanno comunque battuto le attese, anche se la banca francese ha deluso sul fronte del contenimento dei costi. In Europa, oltre alle banche, brillano i titoli del lusso e dell'abbigliamento e le materie prime. (ANSA).