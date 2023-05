Borsa: l'Europa frena dopo Wall street, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - I mercati azionari del Vecchio continente e soprattutto la Borsa di Milano riducono i loro guadagni dopo l'avvio di Wall Street sempre in attesa delle decisioni della Fed. Il listino migliore resta comunque Piazza Affari, che sale dello 0,8%, seguito da Francoforte in rialzo dello 0,6%, con Parigi che cresce dello 0,4% e Londra dello 0,2%. Piatta la Borsa di Amsterdam, mentre Madrid scende dello 0,3%.

In leggero calo Mosca dopo la notizia del possibile attacco al Cremlino da parte di droni, guardando anche al gas in ribasso dell'1% sotto i 37 euro correggendo ancora i minimi dal gennaio 2022. Male il petrolio, che sui mercati internazionali fatica a tenere quota 70 dollari al barile in discesa di tre punti percentuali.

Tranquillo il mercato dei titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni sui 189 punti base, in linea con l'avvio di seduta. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,13%.

In questo clima in Borsa a Milano il titolo più in salute resta Unicredit, che sale del 5% a 18,5 euro dopo i conti e le buone prospettive per il 2023. Bene anche Amplifon (+4,3%), con Mediobanca che cresce di quattro punti percentuali a 9,7 euro dopo la notizia della decisa salita al 9,9% da parte di Caltagirone.

Deboli invece Stellantis (-2,1%) dopo i conti e Saipem (-2,3%) nel giorno dell'assemblea. Prosegue lo scivolone di Tim, peggiore tra i gruppi a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, che cede oltre il 3% a 0,25 euro alla vigilia del Cda che analizzerà le offerte per la rete. (ANSA).