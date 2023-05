Borsa: l'Europa conclude in tenuta, Francoforte +0,5%

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente, con una chiusura prima delle decisioni della Fed, in genere poco sopra la parità: la Borsa migliore è stata quella di Francoforte che ha concluso in rialzo dello 0,5%, seguita da Parigi (+0,2%) e da Londra, in rialzo finale dello 0,1%.

Piatta la chiusura di Amsterdam, in marginale calo (-0,05%) quella di Madrid. (ANSA).