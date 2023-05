Borsa: Europa apre in rialzo, Londra +0,57%

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Avvio di seduta positivo per le Borse europee dopo la seduta pesante della vigilia, in scia alle preoccupazioni sul settore bancario e al crollo del petrolio. In attesa delle decisioni della Fed di questa sera, Londra avanza dello 0,57% a 7.817 punti, Parigi dello 0,37% a 7.410 punti e Francoforte dello 0,3% a 15.774 punti. (ANSA).