Borsa: banche e greggio pesano sull'Asia in attesa della Fed

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Seduta in rosso per le Borse asiatiche, che si accodano all'andamento di Wall Street e dei listini europei, preoccupate per i fallimenti bancari negli Usa e la persistenza dell'inflazione in Europa, in attesa che questa sera la Fed annunci, secondo le attese, un nuovo rialzo dei tassi di un quarto di punto a chiusura del suo ciclo rialzista.

Hong Kong sta perdendo l'1,9%, Seul l'1,4% e Sydney l'1,1% in una seduta che vede Tokyo, Shanghai e Shenzhen chiuse per festività. le vendite si concentrano sul comparto bancario e sui titoli petroliferi, penalizzati dal crollo del petrolio e dalle preoccupazioni per la tenuta dell'economia americana dopo i dati sul mercato del lavoro, con l'offerta di nuovi posti scesa ai minimi degli ultimi due anni.

I rischi per l'economia a stelle e strisce pesano sul dollaro, che scambia a 1,1017 con l'euro (-0,16%), e risente anche delle preoccupazioni legate alla necessità di trovare un accordo per alzare il tetto del debito Usa. Stabili al 3,4% i rendimenti dei Treasury americani, oggetto di acquisti, ieri, in scia ai timori per la tenuta del sistema bancario americano.

Dopo il tonfo della vigilia il petrolio è poco mosso, con il Wti a 71,59 dollari e il brent a 75,34 dollari. (ANSA).