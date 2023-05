Bnp Paribas, in trimestre utile netto sale a 2,8 miliardi

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il gruppo francese Bnp Paribas chiude il primo trimestre con un utile netto in crescita a 2,8 miliardi di euro che sale a 4,4 miliardi includendo la cessione dell'americana Bank of the West e altre poste strardinarie. Nel primo trimestre 2022 era pari a 1,8 miliardi. Come sottolina il gruppo la crescita dell'utile distribuibile (al netto delle partite straordinarie) è in linea con l'obiettivo del piano. Il gruppo conferma infine il proprio obiettivo di crescita dell'utile del 12% nel 2023. Nel complesso, il margine di intermediazione, pari a 12.032 milioni di euro, cresce dell'1,4% rispetto al primo trimestre 2022 comprendendo anche l'impatto negativo straordinario di 403 milioni di euro dell'aggiustamento delle coperture legato ai cambiamenti delle modalità del Tltro decisi dalla Banca Centrale Europea nel quarto trimestre 2022.

