Antitrust, Ntv potrà vendere i biglietti dei treni regionali

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Italo-Ntv potrà vendere i biglietti del servizio regionale e Intercity di Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità. Lo fa sapere l'Antitrust spiegando che questa possibilità verrà estesa anche ai collegamenti regionali esercitati da società partecipate da Trenitalia. L'Autorità ha accolto gli impegni presentati da Trenitalia a seguito dell'avvio di un'istruttoria per un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della società nei mercati dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale.

Sono state inoltre previste ulteriori agevolazioni per l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione, consistenti nell'annuncio delle coincidenze dei collegamenti Av esercitati da Ntv tramite monitor di bordo e altoparlanti dei treni del servizio regionale e Intercity. (ANSA).