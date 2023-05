A Verona inaugurato Samoter, salone macchine per costruzioni

(ANSA) - VERONA, 03 MAG - Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha inaugurato a Veronafiere la 31/a edizione di Samoter, il salone triennale internazionale delle macchine per costruzioni, che si chiude il 7 maggio con 536 aziende da 23 Nazioni.

"Penso che Samoter sia la celebrazione dell''Italia dei sì', che non ha paura di lavorare, di modernizzare e di andare più veloce. Là dove si costruisce, si scava, si velocizza e si innova c'è lavoro, futuro, speranza: il settore dell'edilizia e delle costruzioni - spiega Salvini - è fondamentale". Samoter è l'unica manifestazione in Italia a dare voce alla filiera delle macchine per costruzioni nel suo complesso e in Europa è il principale punto di riferimento nel 2023. Un settore che l'Unione italiana macchine per costruzioni stima raggiungerà un fatturato di 3,9 miliardi di euro, (+15% sul 2022), e un export di 3,1 miliardi (+9,7%). "Samoter 2023- rileva Federico Bricolo, presidente Veronafiere - è il punto di arrivo di un lungo percorso di avvicinamento iniziato nel 2017 e poi rallentato dal CovidPer questa edizione abbiamo coinvolto le istituzioni, in primis il ministero delle Infrastrutture e quello delle Imprese e del Made in Italy. Tutto questo grazie a un grande lavoro di squadra con partner e stakeholder, tra le quali Unacea e Ice-Agenzia".

Per l'edizione 2023 la rassegna punta i riflettori sulla sostenibilità ambientale e lo sviluppo dei nuovi modelli economici: una svolta necessaria che va di pari passo con la rivoluzione 4.0. In questo scenario, Samoter è l'osservatorio privilegiato da cui scoprire il cantiere del futuro e vanno in questa direzione le due grandi novità di questa edizione del salone. Il padiglione 12 ospita per la prima volta il Samoter Lab, l'area espositiva che riunisce le aziende che propongono soluzioni più innovative, a partire da quelle vincitrici della 24/a edizione dell Innovation Award di Samoter, abbinate a percorsi di formazione e aggiornamento di altissimo profilo.

Insieme a Samoter si svolge in contemporanea Asphaltica, salone dedicato a tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie, promosso insieme a Siteb-Strade Italiane e Bitumi. (ANSA).