Tajani, mi auguro che la Bce non continui ad alzare i tassi

"Mi auguro che la Bce non continui con la scelta di alzare i tassi di interesse perché in questo momento serve aiutare la crescita". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita oggi all'Università per Stranieri di Perugia, rispondendo alla domanda sulla possibilità di nuovi ritocchi a seguito dell'aumento dell'inflazione.

"Serve permettere alle imprese e alle famiglie - ha aggiunto il vicepremier - di accedere al credito, serve a chi intraprende avere la possibilità di dare vita a nuove iniziative. Se il costo del denaro aumenta rischiamo di bloccare tutte le nuove iniziative".

"Visto che nel nostro Paese la tendenza alla crescita è positiva, il Pil cresce e viste le ultime iniziative del governo per contrastare l'inflazione, ritengo che sarebbe giusto e opportuno non continuare ad alzare i tassi", ha detto ancora Tajani, aggiungendo: "Fermo restando che Banca centrale europea è libera da influenze politiche, ma posso esprimere una mia opinione".